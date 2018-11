Torino-Parma LE ULTIME | Azzardo Biabiany, Scozza o Deiola in mezzo

Dal nostro inviato

TORINO - Compito difficile per Roberto D'Aversa: arginare la forza del Toro e tornare a Parma con qualche punto. Magari con un gol, e con una prova convincente. Sarebbe il giusto viatico per affrontare una sosta lunga nella quale recuperare le forze e mettersi avanti per il rush finale. Con la maggior parte degli uomini a disposizione, il tecnico crociato è privo solo di Stulac, squalificato. Lo sostituirà uno tra Deiola e Scozzarella, con il primo favorito sul secondo per via della struttura fisica tirata a mano spesso alla vigilia. La forza del Torino, abbinata alla qualità dei suoi interpreti costringe il Parma a fare una gara difensiva prima di sprigionare la velocità dei suoi giocatori in attacco. Per questo D'Aversa ha scelto di giocarsela con Biabiany e Gervinho, pronti a supportare Inglese.

Mazzarri invece se la vuole giocare con Belotti supportato da Soriano e Iago Falque.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Aina; Iago Falque, Soriano; Belotti. All.: Mazzarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Bastoni; Rigoni, Deiola, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. All: D'Aversa.