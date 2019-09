Udinese-Parma LE ULTIME | Hernani c’è, anche Grassi

Dal nostro inviato

UDINE - Con qualche dubbio da sciogliere, il tecnico Roberto D’Aversa parte per Udine con in testa l’idea di trasformare i complimenti del Tardini in punti. È innegabile che la sconfitta con la Juventus abbia dato ai giocatori ancora più carica, a fronte di una buona gara dove i crociati non hanno raccolto niente, se non le belle parole. Per fare in modo da trasformarli in numeri c’è bisogno di ‘furbizia’ e ‘un pizzico di cattiveria’ in più, per dirla alla Bob. Cattiveria che almeno potrebbe portare in mezzo al campo il rientro di Grassi, fondamentale per equilibrare le due fasi e dare forza fisica a una squadra che ne ha bisogno. Uno tra lui e Grassi potrebbe rivedersi dal primo minuto, a pagare in caso uno tra Hernani e Brugman, con il brasiliano provato in mezzo al campo da play, come ha finito contro la Juventus.

LA DIRETTA

Darmian non è stato convocato, Pezzella ancora non è al massimo e pertanto dovrebbe rimanere in panchina. Spazio a Laurini e a Gagliolo, con Iacoponi e Alves in mezzo. Davanti Kulusevski si merita un’altra chance con Inglese e Gervinho, gli eroi della Dacia Arena.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul, Lasagna. All: Tudor

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Grassi, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All: D’Aversa