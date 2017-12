VISTA DALLA CURVA | La Nord, la fase difensiva e la maglia

Esistono pareggi che lasciano l'amaro in bocca, ecco, il pari di oggi è esattamente l'opposto, lo 0-0 contro lo Spezia vale come una vittoria perché strappato con la forza, con la grinta e con tanta volontà giocando più di un tempo in dieci per l'espulsione di Lucarelli.

Che non fosse una gran serata si è capito fin dall'inizio: squadra contratta, timorosa e quasi mai in grado di affondare il colpo. L'assenza di una punta di peso comincia a farsi sentire quindi speriamo che “Babbo Faggiano” nella sessione invernale di mercato ci regali un bel centravanti: non un fenomeno (perché in serie B i fenomeni stanno sugli spalti e fanno gli allenatori) Ma uno che abbia senso del gol, fortuna ed una salute di ferro.

Nonostante tutto il secondo tempo in dieci la prestazione difensiva è stata eccellente: Sierralta ha dominato nel gioco aereo, Di Cesare ha mantenuto la calma, Iacoponi e Gagliolo (a parte uno svarione nel primo tempo) hanno chiuso ogni spazio e Frattali ha dovuto svolgere la sola ordinaria amministrazione.

Chi esce sconfitto malamente stasera è la curva Nord: bellissima e pirotecnica coreografia ma zero voce, poca grinta e poca voglia di spingere la squadra e cosa veramente triste (sportivamente parlando) gli spezzini si sentivano molto, molto ma molto più di noi.

Ora ricarichiamo tutti le batterie: i calciatori si rimettano on sesto, i giornalisti inizino a (s)parlare di calcio mercato ed i tifosi preparino bene l'ugola per la trasferta di Cremona.

Ps: Ogni iniziativa benefica è sempre benvenuta, ogni sponsorizzazione fa bene alle casse del club ma vedere il mio Parma giocare in maglia fucsia o verde (anno 2015) è sempre un dispiacere e mi crea una paranoia terribile: non è che prima o poi ci faranno giocare con la divisa granata?

Buon Anno.