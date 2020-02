Kulusevski punta il Toro con Gervinho

Il Parma riabbraccia Dejan Kulusevski e piano piano lo ributta nella mischia. Il doppio infortunio che ha fermato lo svedese sembra essere alle spalle: la mezz’ora contro la Lazio, in mezzo agli stop di Cagliari e Sassuolo, è servita come rodaggio in vista della volata, con la speranza che il talento di Stoccolma possa tirarla fino alla fine. Dopo la lesione muscolare all’ileopsoas sinistro e il protocollo individuale per risolvere una sindrome retto-adduttoria, DK44 è tornato abile e lavora con i compagni per farsi trovare pronto all’eventuale chiamata contro il Torino.

Lo svedese infatti potrebbe ritrovare una maglia da titolare contro la squadra con la quale ha trovato il primo gol in Serie A, su assist di Gervinho. Lui e l’ivoriano non giocano insieme dalla parentesi minima contro il Lecce: i 7’ contro i salentini sono stati i primi del 2020 dopo l’infortunio che lo ha bloccato contro il Brescia nell’ultimo scorcio del 2019 prima del caos che lui stesso ha scatenato. Dopo 41 giorni gli esterni di D’Aversa potrebbero tornare a combattere sullo stesso fronte, al fianco di Cornelius.

L’ultima volta che giocarono insieme dall’inizio e per tutta la partita fu a Napoli: segnarono entrambi e il Parma vinse. Con il Brescia in casa la coppia è durata solo un tempo, prima delle bricconate dell’ivoriano che ha superato il ciclo di ferro presentandosi con il gol decisivo servito al Parma per sbarazzarsi del Sassuolo. Nella gara dell’Olimpico contro il Torino c’è la possibilità concreta che i due possano tornare a correre fianco a fianco, per dare al Parma quello slancio che serve per continuare a stupire.