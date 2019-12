torna artesauro per colorare e animare il centro città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Anche questo dicembre 1000 idee per regali creativi vi apsettano in pieno centro città, Oggetti prodotti con ingegno, passione e grande manualità saranno disponibili nelle decien di banchi degli espositori artigiani. Dalle lavorazioni raffinate alle produzioni più estrose c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Potrette trovare i raffinati cappelli Lilly Hats di Isabella Lannutti, le maglie artistiche di Roberta Gherardi, i grandi piccoli tesori dei gioielli di Federica Monici e i coloratissimi Maxi cappelli di Giiulai Montanari ispirati ai colori dei borghi della città ducale dove ovviamente ritrovare il "giallo Parma". Via aspettiamo sabato 7 dicembre dalle ore 09.00 alle 19.00 ad Artesauro. nella foto: Maxi cappelli artigianali