traversetolo in festa per la fiera di san martino

Traversetolo si appresta a celebrare il suo santo patrono, San Martino, nella tradizionale Fiera di novembre. Sarà una festa lunga quattro giorni, dall’8 all’11 novembre, con tanti eventi proposti dal Comune con la collaborazione di realtà del territorio: dal mercatone della domenica, al luna park, alle iniziative con i paesi gemellati di Oraison e Majano. Non mancheranno le proposte culturali, tra cui l’inaugurazione dell’antico pennone portabandiera restaurato, nella piazza del municipio, e lo spettacolo teatrale “Un lavor… da matti”. E ci saranno stand enogastronomici e spazi del volontariato. Venerdì 8 si inizierà con le attrazioni del Luna park, che resterà allestito in piazzale degli Alpini fino all’11 e che, nel giorno inaugurale e in quello di chiusura, metterà a disposizione le giostre a un euro. Sabato 10 da segnalare, in particolare, alle ore 12, nella piazza del municipio, l’inaugurazione del dell’antico pennone portabandiera restaurato. Il pennone fu collocato nella piazza in occasione della risistemazione generale dell’area, inaugurata nel 1923 con una grande festa, e sollevò, in quella occasione, la bandiera con il nuovo stemma del Comune. Da decenni, deteriorato, non era più presente sulla piazza. Domenica 10 il mercatone terrà i suoi banchi allestiti per tutta la giornata. Ci saranno anche i mercati con prodotti tipici provenzali e friulani, in piazza Vittorio Veneto. Qui, alle 11, si svolgerà un momento di festa dedicato, in particolare, al gemellaggio con Majano che spegne la 35esima candelina. Nelle giornate della Fiera sarà in paese una delegazione di alunni del Collège “Itard” di Oraison e di adulti, che “ricambieranno” la visita e il viaggio-studio effettuato all’inizio di ottobre dagli allievi della scuola media “Manzoni” di Traversetolo nella cittadina “gemella”. Scambi che fanno parte del progetto “Una bella storia”, volto a rilanciare i gemellaggi, soprattutto tra le giovani generazioni, e che ha il sostengo della Regione Emilia – Romagna. Un preludio al 2020, quando Traversetolo e Oraison festeggeranno 40 anni di sodalizio. Lunedì 11, festa del patrono, alle 11, si svolgerà la tradizionale celebrazione del Pane di San Martino: durante la santa messa sarà benedetto e distribuito il pane di San Martino, che, poi, le volontarie Caritas porteranno a casa di anziani e ammalati. Biblioteca comunale e Museo Brozzi. Tante saranno le proposte culturali a cura della Biblioteca comunale e del museo Renato Brozzi. Nel week end, “Librinfesta Novembre” proporrà, nei locali del centro civico, letture animate e attività di laboratorio gratuite, esposizioni e presentazioni di libri con librerie di Parma. Domenica alle 17.30, in Sala consiglio, si potrà assistere allo spettacolo teatrale gratuito “Un lavor… da matti”, tratto da “Repertorio dei matti della città di Parma” a cura di Paolo Nori, con “A.C.G. La Compagnia dei Provvisori” e con Giovanni Maria Simonetti (chitarra) e Andrea Conti (tastiere). Il museo Brozzi, sabato e domenica, sarà aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Domenica, alle 11, visita animata e laboratorio a cura di Macchine Celibi per 15 bambini/e da 6 a 11 anni. Alle 16 visita guidata gratuita (entrata a pagamento).