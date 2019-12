traversetolo: natale al museo brozzi: visita e laboratorio gratuiti per bambini 6/11 anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Com’erano la casa e le giornate di Renato Brozzi nel periodo delle Feste? Osservava paesaggi e animali, riceveva le visite di artisti amici come Amedeo Bocchi, ascoltava musica, oltre che dedicarsi alla sua arte. Una visita animata e un laboratorio natalizio gratuiti al museo, rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, domenica 22 dicembre dalle ore 16.30 alle 18, accompagnerà alla scoperta delle passioni e dei luoghi che Brozzi amava in quei giorni dell’anno. Un operatore guiderà i bambini in un breve viaggio-racconto all’interno delle sale, narrando la storia dell’artista e ponendo l’accento sui temi della collezione in sintonia con il periodo delle festività natalizie. Ogni partecipante verrà dotato di un quadernetto per prendere appunti o per disegnare durante l’“esplorazione”. Al termine della visita, i bambini si trasferiranno nell’aula didattica per costruire tutti insieme, con colori, collage e fantasia, la casa dell’artista nel giorno di Natale, disegnando e rappresentando i vari momenti della giornata e i diversi ambienti della casa. È prevista la partecipazione di un massimo di 15 bambini/e, accompagnati da un adulto, ed è necessaria la prenotazione: tel. 370 1250513, mail chiara.iemmi@lemacchinecelibi.coop oppure alla biblioteca comunale di Traversetolo. L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa “Le Macchine Celibi”, nell'ambito della convenzione con il Comune di Traversetolo per la gestione del museo Renato Brozzi.