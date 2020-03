triplo appuntamento con l'arte di noemi bolzi a parma 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Tre occasioni a Parma 2020 per conoscere ed ammirare le opere pittoriche di Noemi Bolzi, l’artista parmigiana nota per il suo eclettismo e l’amore per la sperimentazione. Ancora per pochi giorni è possibile visitare la mostra d’arte contemporanea “Matericamente” in corso fino al 5 marzo 2020 alla Chaos Art Gallery di vicolo Al Leon d’Oro 8, alla quale la pittrice partecipa con una decina di quadri. “Dal figurativo all’informale, quindi all’astratto, passando attraverso la ceramica raku con le sue alchimie – scrive la curatrice Manuela Bartolotti – la pittura di Noemi Bolzi restituisce nei quadri la trasformazione del calore e del colore, la sintesi della materia in pensiero, concetto, spirito universale”. Altre opere dell’artista partecipano inoltre alla collettiva “Donna: Singolare Femminile”, giunta all’ottava edizione, aperta dal 29 febbraio al 12 marzo all’interno della Galleria S. Andrea: nella navata unica della ex chiesa di via Cavestro si confrontano otto donne, otto diversi percorsi artistici, otto voci che danno forma a dipinti eterogenei per soggetti e tecniche ma di cui si possono cogliere sottili risonanze. E la voce delle luminose composizioni della Bolzi si potrà ascoltare anche ad aprile, negli spazi del MyES di via Provesi 3/A, dove è attesa la personale dal titolo “Time After Time”. L’esposizione sarà inserita nel calendario di iniziative del Parma 360 festival. Con forme, scansioni materiche, frammenti e messaggi destinati a ricreare, attraverso la pittura, il piacere del gioco. Per info: noemi@noemibolzi.it; www.noemibolzi.it