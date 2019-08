tuttimatti... in emilia!!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Gallery

Tutti Matti in Emilia 2019, IV edizione della rassegna di circo contemporaneo internazionale ideata dall’Associazione Tutti matti per Colorno (che da anni si occupa dell’organizzazione dell’omonimo Festival a Colorno), mercoledì 4 e giovedì 5 settembre farà tappa nel suggestivo borgo medievale di Montechiarugolo con due serate molto speciali in Piazza Mazzini. Per l’occasione saranno allestiti punti ristoro e altre attrazioni. Mercoledì 4 settembre - ore 21.30, Leandre clown in "Rien à Dire" LEANDRE, uno dei più apprezzati clown contemporanei, che calca da anni i palcoscenici di tutto il mondo, porta in scena "Rien à dire": in una casa senza muri, piena di vuoti, di varchi verso l’assurdo, visitata da spettatori immaginari, abita un personaggio solitario, circondato da presenze, in perenne disequilibrio... Fantasmi negli armadi, calzini volanti, piogge di ombrelli, regali inaspettati, pianoforti telepatici... Una casa immaginaria, in cui condividere sogni ed emozioni. Link Vivaticket per lo spettacolo del 4 settembre 2019 - LEANDRE in RIEN À DIRE Giovedì 5 settembre - ore 21.30, Cirque La compagnie in "Avis Bidon" CIRQUE LA COMPAGNIE, giovani acrobati francesi, portano in scena "Avis Bidon", prima creazione del collettivo, spettacolo che coinvolge il pubblico in un turbinio di situazioni, sulle note di Wagner e dei Noir Désir. Attraverso differenti discipline, dal quadro coreano al palo cinese, dal lancio di coltelli al canto, con ironia e umorismo i quattro artisti prendono d’assalto la scena. Lo spettacolo è realizzato grazie al sostegno di Institut français Italia. Link Vivaticket per lo spettacolo del 5 settembre 2019 - AVIS BIDON I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita anche sul posto, a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo: Biglietteria: https://www.tuttimattipercolorno.it/index.php/info/biglietteria Info: https://www.tuttimattipercolorno.it/index.php/non-solo-festival/tutti-matti-in-emilia