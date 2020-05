ultima legione parma fa una proposta al sindaco pizzarotti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

sono Dore Massimiliano , Segretario Provinciale di Parma per il Partito Politico ULTIMA LEGIONE. dal 4 di maggio , giorno della "riapertura" , leggendo i commenti sui vari social dei genitori ho percepito il bisogno di queste famiglie di poter usufruire dei parchi cittadini DUCALE e CITTADELLA , attualmente chiusi per l'emergenza corona virus. da li ho pensato di fare una proposta al sindaco di Parma Federico Pizzarotti , proponendo la riapertura di questi parchi ma controllando gli ingressi visto che ambedue i parchi sono provvisti di mura di cinta e cancelli , quindi facilmente controllabili. se questi parchi fossero aperti ma con ingressi pattugliati si potrebbe pensare di farvi accedere solamente famiglie con bambini , andando così ad alleviare l'afflusso nei parchi liberi dislocati nella città, bene a questa email non è seguita alcuna risposta , quindi ho provato a sollecitare l' Assessore alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini Paci Nicoletta Lia Rosa ,chiedendo di portare all'attenzione del Sig. Sindaco la mia proposta e gentilmente di farmi avere una risposta in merito. AD OGGI NESSUNO SI E' DEGNATO DI RISPONDERE.