un carnevale di ghiaccio a misura di famiglia

Il Carnevale può essere preso a pretesto per coinvolgere la comunità su temi legati all’attualità e sensibilizzare piccoli e grandi? La risposta è sì, e lo dimostrano le iniziative organizzate a Parma, presso il centro commerciale Eurosia. Il regno di ghiaccio è un evento che intende cogliere l’occasione del Carnevale, periodo di giochi e travestimenti, per avviare una riflessione sul tema dell’importanza dell’amicizia e sulla diversità come risorsa per scoprire gli altri. Il tema delle due giornate di evento è il cartone Disney Frozen: la storia della Principessa Elsa che ha il potere di trasformare il ghiaccio tutto ciò che tocca, della sorella Anna che attraversa le montagne per salvarla, accompagnata dal simpatico pupazzo di neve Olaf e da Kristoff. Una vicenda campione di incassi in tutto il mondo, non solo per la bellezza dei paesaggi ma perché racconta una storia di amicizia tra soggetti diversi, che unendo le loro risorse riescono a raggiungere un obiettivo comune. Domenica 16 febbraio dalle ore 16:30 grande festa con Il Circo di ghiaccio: spettacoli di magia, canzoni dal vivo interpretate dai famosi protagonisti del cartone, trucca bimbi e ancora esibizioni di artisti e giocolieri. Come dice il simpatico pupazzo di neve Olaf: Vedi, l’amore è mettere il bene di qualcun altro prima del tuo. Sono tanti i messaggi che i protagonisti di Frozen lanciano sul valore dell’amore e dell’amicizia come strumento di comprensione, capacità di mettersi in gioco e combattere la paura e l’odio. Tutti i bambini sono quindi chiamati a scendere in campo al fianco dei personaggi di questo amatissimo cartone animato. Ovviamente non mancheranno dolcetti e caramelle per tutti! Altro appuntamento da ricordare al Centro Commerciale Eurosia: Martedì 25 febbraio è previsto il teatro di ghiaccio: le marionette e i burattini di Frozen prendono vita attraverso le sapienti narrazioni dei burattinai con musiche e scenografie tratte dal film. Favole animate, dolcetti e tanto divertimento per tutta la famiglia.