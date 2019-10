un fantasma la museo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Halloween da brivido al museo Renato Brozzi di Traversetolo con “Un fantasma al museo”. Un gioco d’investigazione, per bambini/e dai 7 agli 11 anni, venerdì 1° novembre 2019, alle ore 16. Attori in costume daranno vita ai personaggi delle opere di Brozzi, con un pizzico di fantasia, accompagnando i giovani investigatori a esplorare le sale e le opere d'arte della collezione per svelare il mistero del fantasma del museo. Un fantasma si aggira, infatti, nell'atelier delle meraviglie dello scultore: i giovani investigatori dovranno capire chi è questa dama misteriosa, chi l'ha uccisa e perché. Accompagnati dal custode del museo, un discendente di Renato Brozzi che possiede i preziosi cartigli dell’artista, i ragazzi daranno il via alle indagini ricercando indizi fra gli oggetti e i quadri della collezione. Per partecipare all'attività, che prevede una quota di partecipazione di 7 euro a bambino/a, è richiesta la prenotazione: tel. 370 1250513, mail chiara.iemmi@lemacchinecelibi.coop oppure presso la biblioteca comunale di Traversetolo. L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa “Le Macchine Celibi”, nell'ambito della convenzione con il Comune di Traversetolo per la gestione del museo Renato Brozzi, in collaborazione con l'associazione “Passaporta”.