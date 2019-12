un natale da ricordare!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Musica dal vivo, merenda per tutti i bambini, laboratori con il tè e favole animate. Continuano le animazioni al Centro Commerciale Eurosia dedicate ai bambini, dopo i primi due appuntamenti delle domeniche precedenti, è ora di prepararsi al gran finale. In un periodo tradizionalmente dedicato ai bambini, sono tantissime le attività riservate ai più piccoli in attesa di uno dei giorni più amati di tutto l’anno. Dice il direttore del Centro Eurosia << abbiamo voluto dare spazio alle animazioni rivolte ai bambini, promuovendo attività intelligenti e ricreative in cui i bambini potessero essere liberi di esprimersi, divertirsi e creare in compagnia degli operatori dei ricordi positivi della loro esperienza>> I laboratori creativi sono un mix di colori, alberelli di natale, auguri che i più piccoli rivolgono ai loro genitori o ai fratellini. Domenica 22 dicembre dalle ore 16:30 Tè e biscotti con le fiabe: narrazione animata con musica dal vivo. Merenda per tutti i bambini e laboratorio artistico con il tè. Inoltre continua l’attività di Oipa Parma con l’impacchettamento dei regali di Natale. Presso la postazione, tutti i giorni fino al 24 dicembre, i volontari di Oipa sono disponibili ad impacchettare i regali di Natale dei visitatori del centro. Con le offerte raccolte verranno sostenuti i progetti dell’associazione per aiutare tanti animali in difficoltà. Gli appuntamenti riservati alle animazioni non si esauriscono a Natale, perché torna anche quest’anno La Befana della solidarietà per aiutare i bambini dell’Ospedale dei bambini di Parma. In collaborazione con l’Associazione Noi per Loro, dal 4 al 6 gennaio sarà possibile a fronte di una piccola donazione libera, ricevere la calza della befana ricca di dolcetti e aiutare contemporaneamente i piccoli degenti del rapporto di oncomatologia pediatrica. A sostenere la raccolta una Befana molto particolare che intratterrà tutti i bambini con giochi e caramelle. L’evento si concluderà con il gran finale Lunedì 6 gennaio con la consegna del Mega Assegno all’ Associazione Noi per loro Onlus tra spettacoli dei burattini, artisti e ovviamente il saluto della Befana!