un natale ricco da ricordare!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Tre domeniche 8 – 15 e 22 dicembre all’insegna del divertimento a misura di famiglia per vivere insieme la gioia del Natale. Si parte domenica 8 dicembre alle ore 16:30 con la prima animazione di Natale al Centro Commerciale Eurosia, con la narrazione Camilla ha perso la sua casa: narrazione animata con pupazzi, musica dal vivo e laboratori di decorazione natalizia. Domenica 15 dicembre sempre al pomeriggio Christmas Party: elfi e Babbo dj faranno ballare grandi e piccoli sulle musiche del Natale più famose e a seguire laboratori creativi. Domenica 22 dicembre ultimo appuntamento prima di Natale con Tè e biscotti delle fiabe: ancora una grande narrazione animata con la musica dal vivo, merenda riservata ai bambini e un laboratorio artistico con il tè, per creare biglietti d’auguri davvero unici. Inoltre fino al 24 dicembre tutti i possessori della card Eurosia potranno accumulare i punti che daranno diritto ad ottenere buoni acquisto da spendere presso i negozio del centro. Il centro commerciale Eurosia non dimentica la solidarietà, dall’ 8 al 24 dicembre tutti i giorni saranno presenti i volontari di OIPA Parma presso la postazione di impacchettamento regali di Natale. Tutti i contributi raccolti verranno devoluti all’associazione per aiutare gli animali in difficoltà. Dice il Direttore del Centro Eurosia Fabrizio Pacini: anche quest’anno abbiamo pensato di dedicare le domeniche che ci separano al Natale, ai più piccoli, proponendo spettacoli e animazioni che possano coinvolgere tutta la famiglia, cercando di regalare ai nostri visitatori dei momenti di svago e relax di qualità. Non vogliamo dimenticarci della solidarietà e abbiamo deciso anche nel 2019 di ospitare OIPA, per il grande lavoro che compie quotidianamente sul territorio. Speriamo con il nostro contributo di dare un messaggio importante a tanti. Appuntamento dunque al Centro Eurosia a partire da Domenica 8 dicembre per gli eventi legati a Un Natale da ricordare.