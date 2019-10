Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Prende il via da sabato 12 ottobre, proprio in concomitanza del Festival Verdi, presso la Galleria S. Andrea nel cuore di Parma, la collettiva dal titolo “VERDI. Accordi cromatici” dedicata al grande Maestro. Patrocinata dal Club dei 27, protagoniste della mostra sono le opere liriche verdiane reinterpretate attraverso i poliedrici stili pittorici dei 10 partecipanti: nove autrici formatesi presso la Bottega d’Arte del Maestro Giovanni Melegari, e il grafico Andrea Begani, anche membro del Club dei 27 nelle “vesti” del “Trovatore”. La collettiva esprime quindi stili pittorici diversificati ma uniti dalla comune estetica del suono e del colore. Tali composizioni artistiche virano dall'espressionismo all'astrattismo e includono un più rigoroso stile figurativo, con l'intento di cogliere il carattere e il sentimento delle opere di Giuseppe Verdi. La varietà interpretativa espressa dagli autori dell'opera verdiana viene svelata tramite le diverse narrazioni e sensibilità. La spettacolarità e le luci del palcoscenico del "Ballo in maschera", le immagini inedite di una "Aida" intimistica, la tensione che anticipa il dramma di "Otello" sono alcune delle opere esposte, che riflettono l'elaborazione emotiva e poetica dei tratti cupi ed impetuosi del carattere del compositore. Contatti: info@ucai-parma.it; tel. 0521 228136