VIDEO - La protesta dei giovani medici: "Ci hanno acclamato come eroi, ora chiediamo i nostri diritti"

Durante l'emergenza Covid-19 hanno lavorato con turni massacranti per la salute di tutti noi, ora scendono in piazza: "Ogni anno si laureano circa 24 mila medici ma ci sono solo 8 mila posti disponibili per accedere alla specializzazione".

La protesta dei giovani medici, degli studenti di medicina e dei medici specializzandi è andata in scena, nel pomeriggio di venerdì 29 maggio, anche a Parma, in piazza Garibaldi. Una cinquantina di studenti e di operatori sanitari, in piazza con il camice e un imbuto, hanno dato vita ad un presidio per chiedere un deciso cambiamento dell'attuale situazione. "Ogni anno si laureano circa 24 mila medici ma ci sono solo 8 mila posti disponibili per accedere alla specializzazione".