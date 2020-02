VIDEO | Coronavirus, Pizzarotti con la comunità cinese di Parma: "Non abbiate paura"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha incontrato la comunità cinese e in un video, girato all'interno di un ristorante cinese, ha parlato della paura e della fake news che stanno circolando rispetto al coronavirus.

"E' giusto avere attenzione per quello che sta accadendo per il coronavirus e seguire le informazioni che arrivano dalle autorità sanitarie nazionali però non serve avere paura, non serve questo sciacallaggio mediatico che scade nel personale, rispetto a quello che le nostre comunità cinese stanno facendo a Parma e in Italia. Siamo qui proprio per testimoniare che con le giuste precauzioni si possono fare le cose che si facevano prima. Noi siamo vicini alla nostra comunità cinese"

