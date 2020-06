VIDEO | Il mercato della Ghiaia riparte dopo il lockdown: "Pochi clienti ma l'importante è essere ripartiti"

Lo storico mercato della Ghaia di Parma ha riaperto dopo il lockdown, nella mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno, con tutte le misure di sicurezza previste per l'emergenza Covid-19. Abbiamo chiesto ai commercianti come sta andando il primo giorno di riapertura dopo il blocco totale degli ultimi tre mesi. "Non c'è paura: anche se per ora il bilancio è abbastanza scarso speriamo che nelle prossime settimane possa andare meglio. I clienti ci sono ma sono ancora pochi. L'importante è essere ripartiti":

