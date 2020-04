Omaggio ai sanitari con l'Inno di Mameli

Commozione e raccoglimento nella sede della Protezione Civile di Parma in via del Taglio, dove una delegazioni di vigili del fuoco con mezzi e autoscala ha reso omaggio al personale sanitario impegnato nella lotta per contenere il contagio. L'inno di Mameli è la colonna sonora per celebrare un momento sentito e dedicato a chi soffre durante un periodo drammatico e con una Pasqua insolita.

