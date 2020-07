"Il Piano caldo? Quest'anno sarà diverso per via del coronavirus"

Scatta anche quest’anno il piano caldo del Distretto di Parma, in vista dell'avvicinarsi del periodo a maggior rischio di ondate di calore, per fornire supporto a persone anziane e disabili e, in generale, a persone in condizioni di fragilità.

Il Distretto di Parma, composto dai Comuni di Parma (capofila), Colorno, Sorbolo Mezzani, Torrile e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, alza dunque la soglia di attenzione nei confronti degli anziani, che più di altri possono subire gli inconvenienti della stagione estiva.

Per l’estate 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19, le azioni individuate all’interno dei programmi locali sono state programmate tenendo conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus.

Il piano prevede per il Comune di Parma di dare continuità al call center per le emergenze (attivato durante il lockdown), attraverso due numeri telefonici dedicati h 24, 339 6859982/ 0521218970. Il punto con la dottoressa Palma Padula, geriatra del dipartimento cure primarie dell'Ausl di Parma: "