Paura a Piane di Carniglia, nel comune di Bedonia nella mattinata di oggi, mercoledì 4 dicembre verso le 7 di mattina, lungo la strada provinciale che porta a Santa Maria del Taro. Per cause in corso di accertamento un'auto ha sfondato la balaustra ed è caduta da un ponte, finendo nel fiume Taro. L'auto è stata completamente sommersa dall'acqua.

PAURA A BEDONIA: AUTO CADE DA UN PONTE E FINISCE NEL TARO

