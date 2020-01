VIDEO | Bimbo di 5 anni morto, l'incubo di Matteo: "Ero convinto di averlo salvato, ma quando il suo cuore si è spento sono crollato"

Ha sentito le urla e si è precipitato nel cortile dell'abitazione dei vicini di casa, per tentare di soccorrere il bimbo di cinque anni, che era appena caduto - per un tragico incidente - dalla finestra della sua abitazione di via La Spezia a Collecchio. La drammatica testimonianza di Matteo Ditommaso, lavoratore e custode del salumificio Annoni, che si trova proprio di fianco alla palazzina dove è avvenuta la tragedia. Per primo ha cercato di salvare la vita al bimbo che è morto all'Ospedale Maggiore nella mattinata di lunedì 27 gennaio, alcune ore dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione. Matteo è riuscito a far respirare il bimbo e a salvarlo: il trauma cranico però era troppo grave. La situazione era apparsa disperata da subito: dopo alcune ore dal ricovero il bambino è deceduto.

Copyright 2020 Citynews