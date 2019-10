Blitz in un casolare contro due banditi: il video dei latitanti moldavi arrestati sul tetto

Un vero e proprio blitz della Squadra Mobile, all'interno di un casolare a Madregolo, per rintracciare due latitanti moldavi, che facevano parte di una banda di rapinatori - stroncata nel 2017 e che si era resa protagonista di una ventina di furti eclatanti tra Parma, Reggio Emilia, Cremona, Piacenza e Padova. Sedici poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Parma, alle prime luci dell'alba di ieri mattina, mercoledì 23 ottobre, hanno circondato l'edificio ed hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione. I due latitanti, C.C. e C.V., si trovavano dentro il casalore e non hanno avuto altra possibilità che salire sul tetto per cercare una fuga disperata. I poliziotti li hanno inseguiti e sono riusciti a bloccarli ed ammanettarli.

BLITZ IN UN CASOLARE, BLOCCATI DUE LATITANTI: TUTTO SULL'OPERAZIONE DELLA MOBILE

