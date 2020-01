VIDEO | Bonaccini agli attivisti: "Chi ci contesta sarà il miglior alleato della Lega"

Il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha risposto agli attivisti No Cargo, che hanno esposto alcuni cartelli, a lato del palco montato per la chiusura della campagna elettorale del leader della coalizione di centro sinistra. "Potevate venire con me - ha detto rivolto ai ragazzi con i cartelli - a difendere Liliana Segre, potreste studiare qualche libro di storia. Chi ci contesta sarà il miglior alleato di quella Lega che in Europa nega i cambiamenti climatici".

Pizzarotti e Bonaccini in piazza Garibaldi

