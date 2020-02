Ecco il video della campagna di comunicazione per informare i cittadini sui rischi per la salute e su come prevenire la diffusione del coronavirus, realizzata in questi giorni dall'Azienda Usl e Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con tutti gli altri Enti coinvolti nel contenimento del nuovo virus.

