VIDEO | Coronavirus, parla il direttore di Malattie Infettive: "I pazienti stanno bene"

Emergenza coronavirus a Parma. Carlo Ferrari, Direttore della struttura complessa Malattie infettive ed epatologia - Dipartimento di Area medica generale e Specialistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma spiega, nella mattinata di martedì 25 gennaio, com'è la situazione sanitaria dei tre pazienti ricoverati in reparto. Si tratta della donna di 47 anni di Monticelli Terme, del 53enne di Lesignano e dell'uomo di 65 anni, uno dei due nuovi casi. Il giovane, residente in un comune della montagna, è invece in isolamento domiciliare:

"Attualmente abbiamo ricoverati nel nostro reparto tre pazienti, con positività per il coronavirus. Tutti hanno acquisito l'infezione nelle zone dei focolai della Lombardia. Clinicamente stanno bene: non hanno mai avuto problemi rilevanti. Hanno la febbre ma a livelli bassi. Ha una sorta di febbricola. In questo giorno di ricovero c'è stato un miglioramento dei sintomi, come mal di gola e cefalea.

Copyright 2020 Citynews