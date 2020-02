VIDEO | Coronavirus: all'Ospedale Maggiore il nuovo triage respiratorio

Emergenza coronavirus. Un nuovo triage respiratorio verrà allestito al piano zero, al di sotto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. "Il triage respiratorio - sottolinea Sandra Rossi, direttore dipartimento interaziendale di Emergenza-Urgenza - è uno sdoppiamento del triage del Pronto Soccorso, in modo da riuscire a fornire una risposta rapida ed efficace a tutte le persone che hanno dei problemi respiratori, che hanno sintomi influenzali. Sarà situato al piano zero, al di sotto del Pronto Soccorso e potranno accedere sia persone che arrivano con dei mezzi del 118, sia persone che arrivano con mezzi propri"

