VIDEO | Maxi sequestro di 8 chili di cocaina, iI capo della Mobile: "Avrebbero fruttato oltre 2 milioni di euro"

Il Capo della Squadra Mobile di Parma Cosimo Romano commenta il maxi sequestro di cocaina dell'Antidroga in un garage del quartiere San Leonardo. "Abbiamo trovato una delle auto utilizzate dai corrieri per trasportare la sostanza stupefacente. Sono otto chili di cocaina purissima dalla quale avrebbero ricavato non meno di 25 chili di cocaina da spacciare su strada. Un sequestro che ha bloccato un giro di affari illeciti di almeno 2 milioni di euro. Un sequestro che segna ancora una volta la centralità della provincia di Parma nel traffico di sostanze stupefacenti. Verosimilmente una parte era indirizzata al mercato locale ma una parte era destinata anche alle province limitrofe"

