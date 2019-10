VIDEO | Ecco il nuovo ponte della Navetta

Dalle ore 13 alle ore 15 di oggi venerdì 18 ottobre, è stato varato l'impalcato del nuovo Ponte della Navetta, che preluce alla prossima apertura del nuovo ponte, che andrà a sostituire il vecchio, distrutto dall'alluvione del torrente Baganza che fece capitolare, in pochi minuti, la struttura ciclopedonale. L'inaugurazone è avvenuta alla presenza del sindaco Federico Pizzarotti, l'assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi, l'assessore Regionale alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna Paola Gazzolo. Al momento conclusivo della posa ha preso parte anche Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha effettuato un sopralluogo.

Il nuovo ponte è stato progettato con un'unica campata di circo 70 metri di lunghezza, sopraelevata rispetto al letto del torrente, in modo da non presentare ostacoli di sorta la deflusso delle acque. La nuova infrasruttura nasce a seguito di un percorso complesso ed articolato che ha visto il Comune di Parma impegnarsi per garantire la ricucitura tra il quartiere Montanara e il quartiere Molinetto.

