Tragedia sfiorata a Fidenza, nella mattinata di oggi, giovedì 5 dicembre. Tra le 7.30 e le 8 infatti un autobus di linea, pieno di studenti che stavano per raggiungere gli istituti scolastici superiori di Fidenza, ha preso fuoco ed è stato avvolto dalle fiamme mentre si trovava all'altezza della via Emilia, vicino a via Porro.

TERRORE A FIDENZA: ROGO NELL'AUTOBUS PIENO DI STUDENTI

