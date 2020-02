VIDEO | Incendio doloso nella notte al Bla Bla di via Emilio Lepido

Paura nella notte in via Emilio Lepido a Parma. Un grosso incendio si è sviluppato all'interno dei locali che ospitano il Bla Bla. L'incendio è molto probabilmente di origine dolosa: sono ancora in corso approfondimenti.

L'allarme è scattato attorno alle ore 3.15 della notte tra lunedi 24 e martedi 25 febbaio: sul posto sono arrivate quattro squadre dei Vigili del Fuoco, con le autoscale e l'autobotte, che hanno lavorato alcune ore per spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato a partire dal tetto. Fortunatamente in quel momento il locale era vuoto: non ci sono feriti.

