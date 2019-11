VIDEO | 'Ndrangheta, operazione Grimilde: sequestro di un'azienda di trasporti di Parma

C'è anche la Cospar, azienda di trasporti di Parma, tra quelle sequestrate dai carabinieri di Modena nell'ambito dell'inchiesta 'Grimilde' contro l'Ndrangheta, coordinata dalla dottoressa Beatrice Ronchi della Procura Distrettuale Antimafia di Bologna. Secondo gli inquirenti l'azienda, intestata all'ingegnere di origini crotonesi Salvatore Nicola Pangalli, sarebbe un'azienda 'cartiera', in realtà creata con i fondi messi a disposizione dai fratelli Antonio e Cesare Muto, il primo dei quali è stato condannato in primo grado per estorsione e truffa aggravate dal metodo mafioso.

