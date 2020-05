VIDEO | I malati Covid trasferiti al padiglione Barbieri: ospiterà 200 pazienti

Prosegue senza sosta l'attività del personale medico e sanitario del Maggiore. Un Ospedale che si è riorganizzato in funzione dell'emergenza sanitaria in atto. Attualmente all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma i pazienti covid positivi sono ricoverati al padiglione Barbieri, nel reparto di Malattie infettive e in 1° Anestesia e rianimazione. Restano operativi i padiglioni Ortopedia e Torre Medicine che in questa fase ospitano pazienti con quadri clinici di insufficienza respiratoria o con focolai bronco pneumonici da indagare, ma non covid positivi. In questi reparti in cui è in atto un lento e progressivo percorso per un graduale ritorno a percorsi non covid, restano in vigore tutte le norme e le cautele dei percorsi covid positivi a garanzia di tutti. Ad oggi sono restano circa 300 i pazienti ricoverati al Maggiore tra covid positivi e sospetti.

L'aggiornamento con la direttrice del Dipartimento Geriatrico -Riabilitativo e responsabile degenze Covid Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

