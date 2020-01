VIDEO | Pizzarotti in piazza Garibaldi con Bonaccini

Il sindaco Federico Pizzarotti in piazza Garibaldi introduce la presenza del candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

"Dopo l'alluvione Bonaccini mi ha chiamato al telefono - ha sottolineato il sindaco Pizzarotti - e si è messo a disposizione, come Regione Emilia-Romagna, per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno. Un grande gesto che ha separato il tema politico da quello istituzionale. Da lì è iniziato un rapporto che ci ha visto fare tante cose per il territorio, tanti risultati. Localmente il dialogo non siamo mai riusciti a farlo partire. Essere qui oggi per me è anche un gesto distensivo per trasmettere l'idea che il futuro lo si può scrivere insieme e non separandosi per dettagli che certe volte nemmeno si colgono. Abbiamo fatto un percorso, come Italia in Comune, delle proposte che partivano dall'esperienza di Parma, che Bonaccini ha accolto nella sua esperienza. Parlo dell'aumento dei fondi per l'edilizia scolastica, insegnare l'inglese a partire dalla scuola materna e le attività sportive e il sostegno allo sport".

La chiusura della campagna elettorale di Bonaccini in piazza Garibaldi

