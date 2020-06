VIDEO | Arrestato il rapinatore con la mascherina: i colpi e le immagini delle telecamere

Sette rapine in sette giorni. Il rapinatore con la mascherina, che ha seminato il panico in alcune farmacie e negozi di Parma dal 28 maggio al 4 giugno è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Parma che, dopo alcune accurate indagini, sono riusciti ad intercettarlo e a bloccarlo dopo l'ultimo 'colpo', effettuato ai danni della farmacia comunale di via Fleming.

Ecco il video con la ricostruzione dei vari colpi e le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Arrestato il rapinatore con la mascherina

