VIDEO | San Secondo, le sardine accolgono Salvini con 'Bella Ciao'

Le sardine di San Secondo si sono ritrovate, nella mattinata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020 in piazza per contestare la presenza del leader della Lega Matteo Salvini nel parmense ed in particolare a San Secondo. Alcune decine di persone, tra cui il sindaco di Sissa Trecasali Bernardi, hanno partecipato alla protesta pacifica ed hanno intonato 'Bella Ciao' il più noto canto partigiano. I leghisti hanno risposto, dopo la fine del comizio di Salvini, con 'Il ballo del mattone' di Rita Pavone. A dividere i sostenitori di Salvini dalle sardine uno schieramento di polizia e carabinieri: nessun problema dal punto di vista dell'ordine pubblico.

