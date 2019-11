Sciopero dei Vigili del Fuoco oggi, giovedì 21 novembre, anche a Parma. "Oggi scioperiamo per una motivazione economica e per la previdenza sociale. C'è inoltre una carenza di organico, una caraenza di mezzi ormai obloseti e per un contratto ormai scaduto e chiediamo risorse per il rinnovo. Queste sono alcune delle motivazioni che ci portano a scioperare oggi, a Parma come in tutta Italia. E' il primo di quattro giorni di sciopero proclamati dai sindacati".

