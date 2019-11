VIDEO | Sequestrati 8 chili di cocaina in un garage al San Leonardo

Nascondevano ben otto chili di cocaina all'interno di un garage di via San Leonardo. Due albanesi, uno dei quali già arrestato nel 2008 per un traffico di cocaina in provincia di Alessandria, sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile alcuni giorni fa ed ora si trovano nel carcere parmigiano di via Burla. La droga, sul mercato dello spaccio parmigiano, avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro, era divisa in panetti e nascosta dentro una scatola di cartone.

Copyright 2019 Citynews