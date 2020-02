VIDEO | Terrorismo: le immagini nello smartphone del 25enne tunisino

Immagini di armi, bombe molotov, fucili - come gli Ak47, utilizzati come foto del profilo WhatsApp - lezioni scientifiche per preparare bombe, manoscritti con le bandiere dello Stato Islamico e istruzioni operative per realizzare molotov e per occultare cadaveri, immagini e parole del del leader dello Stato Islamico Abu Bakr Al-Baghdadi Dallo smartphone del muratore 25enne tunisino arrestato dalla Digos l'11 febbraio a Busseto, spunta la lista segreta dei gruppi terroristici e quella dei contatti che intratteneva, tramite WhatsApp e Telegram, con esponenti del mondo jihadista.

