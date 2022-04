1 km di nuove condotte idriche sul monte barigazzo in provincia di parma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday L’acquedotto del Monte Barigazzo è uno dei più rilevanti sotto il profilo strategico di quelli in gestione a Montagna 2000 ed interessa un numero elevato di utenze. Il cantiere di sostituzione delle tubazioni dell’acquedotto del Monte Barigazzo, dopo la fase di preparazione ed interramento dei tubi nuovi, è stato completato con successo dagli operatori di Montagna 2000 senza arrecare disagi agli utenti organizzando il rifornimento con autobotti dei serbatoi interessati che sono durati tutta la giornata. Dopo circa due mesi di lavoro, sono state sostituite oltre 1 chilometro di condotte su un’area di 8700 m2. Il cantiere rientra nelle attività di manutenzione programmata dal POI, Piano Operativo degli Interventi, approvato dall’Agenzia di Regolazione e Controllo. Si è reso doveroso per la criticità del terreno, che è soggetto a soventi frane, per la pressione cui le tubature sono sottoposte (in alcuni punti raggiunge le 30 atmosfere) e per la vetustà dei tubi stessi. Il progetto ha previsto la sostituzione integrale della rete idrica con nuove tubazioni in acciaio rivestito per l’acqua potabile, di diametro nominale di 150 mm in verghe di 12 metri. Un lavoro complesso, quindi, data la lunghezza delle nuove tubature che sono state sostituite in aree montane poco accessibili e scoscese e con l'aggiunta complessità di garantire la tenuta idraulica nelle saldature. Il supporto per gli scavi e rinterri è stato fornito dalla ditta Dardani Andrea sas di Fornovo di Taro mentre la posa e la saldatura è stata tutta eseguita in autonomia dal personale specializzato di Montagna 2000 spa. L’intervento porterà benefici agli utenti serviti da questo tratto della rete idrica e consentirà una riduzione dei costi per interventi emergenziali.

Gallery