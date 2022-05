4×3=12? Incontro con i Candidati Sindaco su Cittadella, Tardini e Aeroporto

“Parco della Cittadella, Stadio Tardini e aeroporto Cargo” sono gli argomenti che saranno analizzati in un incontro pubblico con i candidati e le candidate sindaco. I comitati La Cittadella Futura, Cittadella per Parma, Tardini sostenibile e l’associazione No Cargo Parma invitano la cittadinanza a partecipare a: Incontro Pubblico con i candidati e le candidate sindaco 4 x 3 = 12! Venerdì 27 maggio alle ore 20.45 presso il Circolo del Castelletto, in via Zarotto 39 – Parma. I comitati La Cittadella Futura, Cittadella per Parma, Tardini Sostenibile e l’associazione No Cargo Parma organizzano l’incontro pubblico con tutti i candidati e le candidate sindaco su tre temi: “Parco della Cittadella, Stadio Tardini e aeroporto Cargo”. Si tratta di progetti di consistente trasformazione della città con conseguenze urbanistiche, ambientali, economiche e sociali su cui si è mobilitata l’opinione pubblica. I candidati e le candidate, rispondendo ad una serie di domande puntuali, potranno offrire la loro visione strategica complessiva sull’utilizzo delle risorse pubbliche, la gestione dei beni comuni, il futuro dell’ambiente, dell’urbanistica e della salute dei cittadini di Parma. Ingresso libero, aperto a tutti gli interessati. Evento in presenza con obbligo di mascherina FFP2 Evento in streaming sulle pagine fb dei comitati: - Cittadella per Parma - Tardini Sostenibile - NoCargo Parma. Evento fb: 4 X 3 = 12? Incontro con i Candidati Sindaci di Parma I direttivi dei comitati: La Cittadella Futura Cittadella per Parma Tardini Sostenibile E dell’associazione No Cargo Parma