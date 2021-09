4° festa dello sportpertutti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Parco della Cittadella sarà animato anche quest’anno dai colori e dai suoni della Festa dello SportPerTutti. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 insieme alle associazioni e società sportive affiliate al comitato territoriale UISP di Parma. Come da ormai quattro anni questo evento si realizza a settembre per richiamare tutte e tutti gli appassionati di sport alla ripresa del movimento e dei sani stili di vita, per proporre i nuovi programmi e corsi dell’anno sportivo 2021-2022 e per salutare l’estato, dando il benvenuto a una nuova stagione di movimento. L’edizione 2021 si realizza grazie al patrocinio del Comune di Parma, al sostegno della Regione Emilia–Romagna e del Gruppo Iren. Fondamentale quest’anno anche il contributo economico e sociale di Parma Calcio e Parma Museum Onlus che, all’interno della campagna “Keep Racism Out”, promossa dalla Serie A, hanno raccolto fondi per organizzare nuovamente il Torneo Antirazzista “Matteo Bagnaresi”. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto assoluto dei protocolli di sicurezza con l’obbligo di indossare la mascherina, sanificare le mani di frequente e di rispettare le distanze interpersonali di almeno 1 metro. Le proposte sportive offerte dalle associazioni e società sportive e dai Tecnici Educatori UISP saranno accessibili previa prenotazione in loco e salvo posti disponibili, dal pomeriggio di sabato 18 settembre (ore 15.30). Nei vari spazi, delineati ciascuno con il proprio colore sulla Mappa, sarà possibile cimentarsi nelle prove di calcio, Mountain Bike, ginnastica artistica e ritmica, arti circensi, parkour, yoga, pilates, calcio, sitting volley, scacchi giganti, capoeira, skateboard e moltissimo altro. Sabato e domenica si terrà anche la due giorni dedicata all’antirazzismo, alla lotta alle discriminazioni e alle ingiustizie, celebrata con il 5° Torneo Matteo Bagnaresi. Calcio a 5 il sabato e basket 3vs3 la domenica con possibilità di giocare e di partecipare al torneo iscrivendosi e trovando tutte le informazioni sul sito UISP Parma. Alle 18.00 di sabato sarà proiettato anche il documentario “In campo nemico”, una storia narrata e prodotta da Supporto Legale per raccontare le vicende processuali legate al G8 di Genova del 2001. Durante tutta la durata della Festa sarà possibile godere delle delizie culinarie del Circolo ARCI San Lazzaro e di Nautilus Sea Food; le bevande invece saranno garantite grazie all’associazione HSB – Hasta Siempre Bagna. Impossibile trascurare la volontà assoluta di UISP Parma di tutelare l’ambiente e offrire un’occasione di educazione e attenzione alla natura: l’evento sarà totalmente plastic free, perché il pianeta è il nostro migliore amico ed è nostro dovere tutelarlo, proteggerlo e salvaguardarlo in ogni suo aspetto. Non ci saranno quindi bottigliette di plastica, piatti o bicchieri in plastica usa e getta, ma solo stoviglie in Mater-Bi. Il programma dell’evento e tutte le informazioni tecniche, pratiche e logistiche saranno aggiornate costantemente e disponibili sul sito www.uisp.it/parma, sulla pagina Facebook UISP Parma e sul canale Instagram @uispparma. La 4° Festa dello SportPerTutti è organizzata e promossa grazie al contributo organizzativo e operativo delle associazioni e società sportive di Parma e provincia. Si ringraziano: SkiRace, Va’ Pensiero, Palestra Budokwaj, Parma Danza, Balliamo sul Mondo, Union Dance Project, Shantivanam, CAPTCHA-Capoeira To Change, Damas y Caballeros-Scuola di ballo caraibico, Accademia Danza Studio, Groovment asd, Pole Dance Parma ASD, La Paz – Antiracist Football Club, Associazione Circolarmente, Voladora Ultimate asd, Panthers Parma, Circolo Inzani, Centro Ippovalli, 3Flip Skate Academy, Geoantropo, Fondazione Matteo Bagnaresi, HSB – Hasta Siempre Bagna, Circolo Stella, SdA Atletica UISP Parma, SdA Calcio UISP Parma.