5° festa dello sportpertutti

Da 5 anni uno degli appuntamenti più amati in città! La Festa dello SportPerTutti tornerà a colorare il Parco della Cittadella di Parma con la bandiera della Pace il 17 e 18 settembre 2022. “In un momento complesso come quello attuale abbiamo ritenuto essenziale manifestare apertamente la nostra adesione ai principi della Pace, del rispetto e dell’uguaglianza, prendendo come simbolo di questa festa la Bandiera della Pace e usando lo sport come linguaggio comune di correttezza e di rispetto reciproco.” Con queste parole Donato Amadei, Presidente di UISP Parma, invita tutte le appassionate e gli appassionati di sport e movimento alla grande Festa UISP dove, per tutto il giorno, sarà possibile divertirsi e muoversi insieme alle associazioni e società sportive affiliate al comitato territoriale UISP di Parma. L’evento torna quest’anno nella sua versione integrale, con tantissimi sport da provare e da conoscere nelle diverse aree colorate in cui sarà suddivisa l’area del parco, insieme a musica, stand enogastronomici, spettacoli di danza ed esibizioni sportive. Come ogni anno la macchina organizzativa conta sul supporto delle società sportive affiliate a UISP Parma, sull’associazione Hasta Siempre Bagna e sulla Fondazione Matteo Bagnaresi ONLUS che si impegnano nell’organizzazione sia del 6° Torneo Antirazzista “Mateto Bagnaresi” di calcio a 5 (il sabato) e di Basket 3vs3 (la domenica), sia del grande concerto del sabato sera che vedrà come guest star sul palco i Vallanzaska, accompagnati dagli FFD e da Ginko. Concreta e fondamentale quest’anno anche la collaborazione e l’aiuto de Lostello. L’evento è organizzato e promosso grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Parma e con il supporto del Gruppo Iren che collaborano per la promozione di questa grande giornata di sport, benessere e divertimento #pertutti. Nei vari spazi, delineati ciascuno con il proprio colore sulla mappa consultabile sul sito www.uisp.it/parma , sarà possibile cimentarsi nelle prove di calcio, basket, mountain bike e tandem, ginnastica artistica e ritmica, arti circensi, parkour, yoga, pilates, pallavolo, danza, flag football, capoeira, skateboard, pole dance, stand up paddle, volteggio ludico, judo e moltissimo altro. Oltre alle prove sportive, come già comunicato in precedenza, tutte e tutti gli appassionati che vorranno potranno iscriversi e partecipare al 6° Torneo Antirazzista “Matteo Bagnaresi”, un torneo non competitivo che prevede incontri di Calcio a 5 con kickoff alle 14.30 del sabato e un torneo di Basket 3vs3 con tipoff alle 14.30 della domenica. Durante tutta la durata della Festa sarà possibile godere delle delizie culinarie del Circolo ARCI San Lazzaro e delle bevande garantite grazie all’associazione HSB – Hasta Siempre Bagna. Non meno importante anche un altro impegno da parte di UISP Parma in questo evento, così come in tutti gli appuntamenti che organizza: la Festa sarà quanto più possibile plastic free, perché è nostro dovere assoluto tutelare, proteggere e salvaguardare il nostro Pianeta in ogni modo possibile. Niente bottigliette, piatti o bicchieri in plastica usa e getta, ma solo stoviglie in Mater-Bi e l’uso della minore quantità di carta possibile. Il programma dell’evento e tutte le informazioni tecniche, pratiche e logistiche saranno aggiornate costantemente e disponibili sul sito www.uisp.it/parma (accessibile anche tramite il QR code che sarà esposto in varie aree del parco), sulla pagina Facebook UISP Parma e sul canale Instagram @uispparma. La 5° Festa dello SportPerTutti è organizzata e promossa grazie al contributo organizzativo e operativo delle associazioni e società sportive di Parma e provincia. Si ringraziano: Parmadanza ASD, ASD Damas y Caballeros – Scuola di ballo caraibico, LSC Capoeira Herança Italia, OchetIppocheti ASD, Union Dance Project ASD, Circolo Inzani ASD Sezione Ginnastica Artistica e Ritmica e Sezione Judo, Pole Dance Parma ASD, 3Flip ASD, ASD Sup on the Stars, Circolarmente Lab, Panthers Parma, Energy Volley, Terra di Danza, Skirace ASD.