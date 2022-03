8 marzo festa delle donne. un messaggio a tutte le donne per un mondo migliore.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Nel giorno della festa delle donne, le associazioni animaliste e ambientaliste di Parma mandano un messaggio a tutte le donne per tutte le femmine di altra specie rinchiuse negli allevamenti e destinate al mattatoio, insieme ai loro cuccioli. Negli allevamenti le femmine di altra specie, gli animali, vivono in gabbia e vengono ingravidate continuamente, fino al giorno del mattatoio. Anime in gabbia costrette a partorire i loro piccoli, destinati al mattatoio come la loro mamma. Anime in gabbia costrette a mettere al mondo figli nati già schiavi, cuccioli che non vedranno mai la luce del mondo. Anime in gabbia che non possono neanche difendere e salvare i loro piccoli, mentre glieli portano via. "Chi più di una donna può capire? Chi più di una mamma?" La realtà degli allevamenti e dei mattatoi è una triste realtà, una realtà fatta di animali in gabbia, fatta di mamme di altra specie ingravidate fino allo stremo, una realtà fatta di cuccioli mandati al mattatoio. La maggior parte degli animali che ogni giorno vanno al mattatoio sono cuccioli di circa sei mesi, è questa la triste realtà dei mattatoi. Mattatoi dove gli animali, in fila uno dietro l'altro, non possono fuggire in nessun modo, pur vedendo la fine che li attende davanti ai loro occhi. L'emergenza climatica, unita a quella sanitaria causata da zoonosi, oltre al problema etico e sociale, impone la necessità e l'urgenza di un cambiamento. E chissà che il cambiamento verso un mondo vegano, il cambiamento così importante per il pianeta stesso, non arrivi proprio dalle donne. La pace inizia da noi stessi, per un mondo migliore per tutti. Ruggiero Katia referente Meta Parma e Avi Parma

