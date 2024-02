A Parma il corso gratuito per diventare tecnici della sostenibilità e dell’innovazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il 29 marzo partirà a Parma una nuova edizione del corso gratuito per futuri “Tecnici dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali”. Un’occasione di crescita professionale per chi è interessato a lavorare in aziende di produzione, consulenza e servizi. Le figure legate alla sostenibilità e all’innovazione digitale sono sempre più ricercate dalle aziende, in un’ottica di crescita, competitività e sviluppo. Il corso si focalizza su innovazione digitale e green, transizione ecologica ed economia circolare. Un programma di 800 ore, che prevede lezioni in aula (online o in presenza a Parma), un project work e 400 ore di stage all’interno di una delle aziende del territorio che aderiscono all’iniziativa. Il progetto coinvolge infatti numerose imprese delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. Collaborano alla sua realizzazione l’Università degli Studi di Parma e il Competence Center Bi-rex. Le iscrizioni sono aperte a studenti che stanno concludendo un percorso di scuola superiore o un percorso universitario e vogliono specializzarsi nel settore (per gli studenti universitari è possibile il riconoscimento di crediti formativi). Il percorso è adatto anche a persone che già lavorano e vogliono aggiornare le proprie competenze. Dopo una fase di selezione, saranno ammessi al corso 20 partecipanti. Il corso è organizzato dall’ente per la formazione e il lavoro Demetra Formazione e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.demetraformazione.it/corso/tecnico-dei-sistemi-di-sicurezza-ambientali-e-qualita-dei-processi-industriali-green-digital-technician/. In alternativa è possibile scrivere a p.timanti@demetraformazione.it o contattare il numero 0521-1626864.