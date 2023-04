a parma l’inaugurazione dell’accademia di formazione moda con metodo burgo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Fashion Studio, Istituto di Formazione Moda, celebra ufficialmente la partenza dei suoi corsi di formazione in campo moda in via Repubblica 41 a Parma. La visione delle fondatrici Annalisa Scavullo, titolare dell’atelier AS Design Lab e Insegnante, e Marcella Miniaci, Sarta di Alta Moda e Insegnante, consiste nel formare e supportare le future figure del settore moda, proponendo percorsi di studio innovativi e con un approccio personalizzato per ogni studente. Il percorso formativo e professionalizzante prevede un metodo di insegnamento all’avanguardia e garantisce il raggiungimento di una solida conoscenza del settore moda. Tra i corsi proposti è possibile scegliere percorsi a carattere annuale, master o breve. Stilismo, Fashion Design, Modellista e Sartoria Professionale tra quelli proposti. L’alta qualità e l’apprendimento veloce e approfondito sono garantiti dalle lezioni a carattere individuale, in cui l’insegnante segue singolarmente lo studente e costruisce un programma personalizzato in base alle sue capacità ed esigenze. I percorsi didattici proposti, quindi, tengono in considerazione l’esigenza di una preparazione altamente professionale, dove l’acquisizione di abilità pratiche diventa uno degli obiettivi primari ed è resa possibile grazie alla presenza di numerosi workshop. A termine di ogni corso si riceverà un attestato e i percorsi lunghi garantiscono una qualifica professionale certificata, mediante il superamento di un esame finale. “Aprire la nostra prima sede, in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo di Milano, per chi come noi si occupa di formazione e lavora nel settore moda da molti anni è una grande emozione. Crediamo fortemente nella formazione dei giovani talenti, mettendoli da subito in contatto con i migliori professionisti e con le aziende di moda”, con queste parole Annalisa Scavullo, co-fondatrice di Fashion Studio, ha annunciato la nuova apertura. Un equilibrio costante fra formazione pratica e teorica, e una stretta collaborazione con i più importanti attori del settore, grazie alla partecipazione a concorsi, eventi e sfilate, proposti e organizzati dallo Studio. Una nuova realtà a Parma che garantisce una formazione esclusiva, proponendo corsi altamente professionalizzanti per studenti e professionisti. Per avere maggiori informazioni sulla proposta formativa di Fashion Studio scrivi una mail a fashionstudio.am@gmail.com oppure contatta il numero + 39 366 500 9835. Parma, 03 aprile 2023 CONTATTI UFFICIO STAMPA FASHION STUDIO Cell. 348 5595675 Tel. 366 5009835 direzione@fashioningcomunicazione.com fashionstudio.am@gmail.com