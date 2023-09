A parma la prossima tappa del sustainable tour 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Si terrà mercoledì 13 settembre presso il centro direzionale CePIM dell’interporto di Parma la seconda tappa del Sustainable Tour 2023, il ciclo di incontri sulla sostenibilità nel mondo dei trasporti e della logistica giunto al quinto anno e promosso da evenT. L’incontro “Internazionalizzazione sostenibile dei distretti industriali” inizierà alle ore 15:30; la partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento posti. La tavola rotonda sarà moderata dal direttore di Trasportare Oggi in Europa, Luca Barassi, e dal direttore di Vado e Torno, Maurizio Cervetto. Al professor Paolo Volta, coordinatore didattico di evenT, il compito di stimolare il dibattito a partire dagli ultimi dati e dall’analisi delle tendenze osservabili nel settore della logistica in Italia. Tra i relatori che interverranno mercoledì 13 settembre a Parma ci sono Fabrizio Buffa, Responsabile Gamma Media e Pesante, IVECO Mercato Italia; Leonardo Lanzi, Presidente di Lanzi Trasporti; Marcello Mariani, Segretario generale UIR (Unione Interporti Riuniti); Giuseppina Pisaniello, Head of Specialties and Additives di Eni Sustainable Mobility; Federica Ropa, Dirigente Responsabile Area Viabilità, logistica, vie d’acqua e aeroporti Regione Emilia Romagna e Fabio Rufini, Amministratore delegato di CePIM Interporto di Parma. Punto di partenza del dibattito che si terrà a Parma sarà dunque la funzione degli interporti, che da nodi specializzati sul trasbordo delle unità di carico da mezzi su strada a quelli su rotaia si sono nel tempo evoluti fino a diventare vere e proprie cittadelle della logistica, provviste di un numero sempre maggiore di servizi a beneficio degli operatori. Nei moderni interporti, infatti, operano in concerto aziende di trasporto internazionale su strada, imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario, autorità doganali e imprese impegnate nella distribuzione nazionale delle merci. Non è difficile immaginare come nel prossimo futuro l’importanza strategica degli interporti sia destinata a crescere, secondo un modello che tuttavia non può prendere in considerazione soltanto i benefici e le ricadute economiche, ma deve anche considerare l’impatto sull’ambiente, dunque la portata sostenibile di questi luoghi. Già fissato l’appuntamento successivo con il Sustainable Tour, che dopo la tappa di Parma tornerà il 28 settembre, alle ore 10, con un incontro organizzato presso l’interporto di Prato dal titolo ‘Come influiscono digitalizzazione e transizione energetica nel trasporto del terzo millennio’. evenT è l’organizzatore del Sustainable Tour 2023 in collaborazione con DAF, IVECO, MAN Truck&Bus e Misano World Circuit Marco Simoncelli.