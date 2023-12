A Parma un corso per diplomare attori professionisti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’Accademia Proscenio di Parma promuove il corso Professionale di Recitazione a indirizzo Multimedia Performance rivolto a maggiorenni diplomati che desiderano formarsi come attori, intraprendendo o approfondendo un percorso umano e professionale nel campo dello spettacolo. Il progetto si basa su una visione integrata della recitazione, che tiene conto delle sfide e delle opportunità offerte dal mondo multimediale. Infatti, oltre alle competenze specifiche del mestiere, come la consapevolezza di sé, del sistema corpo-voce-emozioni, un attore o un’attrice deve saper padroneggiare anche le abilità trasversali legate all’utilizzo di diversi media, come il cinema, la televisione e il doppiaggio. Il corso si propone di fornire una formazione completa e versatile e ha una durata biennale. All’interno del percorso, grazie alla collaborazione con Irecoop ER, è possibile conseguire la qualifica regionale di Attore. Le materie di studio sono: recitazione, movimento e teatro fisico, tecnica vocale, dizione, elementi di doppiaggio, drammaturgia, storia del teatro, recitazione davanti alla telecamera, recitazione in inglese, make up, introduzione al mondo del lavoro, devising. La scuola prevede 50 ore di lezione mensili, così suddivise: • 2 weekend (sabato e domenica), con una durata di 8 ore al giorno, per un totale di 16 ore settimanali, • 2 settimane con orario flessibile: 11 ore di lezione alla settimana, da effettuarsi la domenica (8 ore di lezione) e durante la settimana (3 ore di lezione serale, divise in due o tre giorni infrasettimanali). Chiunque voglia frequentare l’Accademia deve superare un’audizione iniziale a cui segue un colloquio motivazionale. I posti sono limitati a 20 allievi. Per iscriversi alle audizioni è necessario inviare via mail a info@accademiaproscenio.org il proprio curriculum formativo/professionale con foto e una lettera motivazionale. I candidati selezionati riceveranno una mail di conferma con le indicazioni per sostenere l’audizione. Per maggiori informazioni visitare il sito dell’Accademia: www.accademiaproscenio.org