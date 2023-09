Accademia proscenio apre le porte ai futuri attori multimediali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’arte del recitare ha molte sfumature e richiede una formazione completa e versatile. Per questo l’Accademia Proscenio di Parma propone un corso biennale di Recitazione a indirizzo Multimedia Performance, che prepara gli allievi a esprimersi in diversi ambiti, a gestire la propria voce e il proprio corpo, a recitare davanti alla telecamera e in inglese, a doppiare e a conoscere la storia e la drammaturgia del teatro. Il corso, della durata di 1128 ore, è rivolto ad attori, attrici, performer, danzatori e a chiunque sia interessato ad avviare un percorso formativo nel periodo settembre 2023 – giugno 2025. Le materie di studio sono: recitazione, movimento e teatro fisico, tecnica vocale, dizione, elementi di doppiaggio, drammaturgia, storia del teatro, recitazione davanti alla telecamera, recitazione in inglese. All’interno del percorso formativo gli allievi faranno esperienza in scena e di fronte alla telecamera. Al termine del corso è prevista la presentazione pubblica di tutti i lavori degli allievi con tempi, luoghi e modalità che verranno definite nel corso del ciclo di studio. Per accedere al corso è necessario superare un’audizione iniziale a cui segue un colloquio motivazionale. Le audizioni verranno svolte dagli insegnanti della commissione in presenza. In caso di impossibilità, vengono organizzate selezioni in modalità online, previo accordo con la Direzione Didattica. Per inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni di settembre occorre inviare una mail ad info@accademiaproscenio.org corredata di curriculum artistico e formativo (per chi ha già un’esperienza pregressa) e foto, insieme con una lettera motivazionale, entro e non oltre il 20 settembre 2023. Coloro che saranno selezionati riceveranno le istruzioni per partecipare alla prima fase di audizioni, che si svolgerà il 23 settembre 2023 presso il Teatro Ennio Magliani di Corcagnano, Parma.