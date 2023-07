accademia proscenio: recitare a colori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Tutti i colori della recitazione in un’unica scuola: per chi cerca una formazione completa, che tenga conto di tutte le sfumature che l’arte di recitare ha assunto negli ultimi tempi, c’è Accademia Proscenio. Il corso è nato in seno all’Associazione Culturale il Gabbiano di Parma, da un’idea di Silvia Pigovici, Presidente dell’Associazione e Direttore dell’Accademia. L’Accademia è stata inaugurata nello scorso marzo, con l’avvio di un primo corso propedeutico di recitazione di 144 ore, conclusosi con successo in giugno. A partire da settembre 2023 saranno attive nuove selezioni per il corso biennale di recitazione di 1000 ore rivolto ad attori, attrici, performer, danzatori e a chiunque sia interessato ad avviare un percorso formativo nel periodo settembre 2023 – giugno 2025. Oggigiorno ad un attore vengono richieste sia le capacità specifiche del mestiere, come avere consapevolezza di sé, del sistema corpo-voce-emozioni, sia abilità trasversali legate all’evoluzione multimediale del settore dello spettacolo. Sempre più spesso, infatti, attori diplomati devono integrare la loro preparazione con corsi tematici dedicati. Il progetto didattico dell’Accademia si pone l’obiettivo di colmare questa lacuna attraverso una formazione già integrata in partenza. Il corso è aperto a tutti coloro che vogliano investire il loro tempo per formarsi in modo completo come attori, intraprendendo o approfondendo un percorso umano e professionale in questo campo. E’ dedicato a chi vuole diventare un attore in grado di gestirsi tra cinema e teatro, di proporsi all’estero, in grado di controllare la propria voce e il proprio corpo, in grado di affrontare una sala di doppiaggio, con un background culturale vero. Le materie di studio, infatti, sono: recitazione, movimento e teatro fisico, tecnica vocale, dizione, elementi di doppiaggio, drammaturgia, storia del teatro, recitazione davanti alla telecamera, recitazione in inglese. All’interno del percorso formativo gli allievi faranno esperienza in scena e di fronte alla telecamera. Chiunque voglia frequentare l’Accademia deve superare un’audizione iniziale a cui segue un colloquio motivazionale. Le audizioni verranno svolte dagli insegnanti della commissione in presenza. In caso di impossibilità, vengono organizzate selezioni in modalità online, previo accordo con la Direzione Didattica. Al termine del corso è prevista la presentazione pubblica di tutti i lavori degli allievi con tempi, luoghi e modalità che verranno definite nel corso del ciclo di studio. Per inviare la propria domanda di partecipazione alle selezioni di settembre occorre inviare una mail ad info@accademiaproscenio.org corredata di curriculum artistico e formativo (per chi ha già un’esperienza pregressa) e foto, insieme con una lettera motivazionale, entro e non oltre il 10 settembre 2023. Informazioni dettagliate sulla scuola e sui docenti coinvolti sono disponibili sul sito: www.accademiaproscenio.org